Нобелевскую премию по литературе получила американская поэтесса Луиза Глюк

CentralAsia (CA) - Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк.



Награда была присуждена с формулировкой «за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».



9 октября в Осло назовут обладателей Нобелевской премии мира, а 12 октября станет известно, кто получил премию по экономике.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C