С 1 ноября в метро Ташкента вводят бесконтактную оплату

- Узбекистан, общество
- 17:42, 08 октября 2020
- Просмотров: 199
CentralAsia (UZ) - Использование жетонов в ташкентском метро будет приостановлено с ноября, сообщает пресс-служба метрополитена.
В Ташкенте идут работы по внедрению автоматизированных платежных систем в автобусах общественного транспорта и метро Ташкента.
Как сообщается, в настоящее время станции на всех линиях Ташкентского метрополитена оснащены стационарными валидаторами, позволяющими оплачивать проезд через единую транспортную карту и банковские карты NFC.
Более 1000 автобусов ОАО «Тошшахартраншизмат» в Ташкенте уже полностью оснащены мобильными и стационарными валидаторами, позволяющими производить платежи электронными картами.
На следующем этапе, с 1 ноября 2020 года, использование жетонов в Ташкентском метрополитене будет приостановлено с целью расширения объема оплаты пассажиров по единой транспортной карте, ускорения полноценной работы автоматизированной системы, а также исключения наличных денег в общественном транспорте.
Пополнение счета разовых транспортных карт возможно через билетные кассы метро, пункты продажи ежемесячных билетов, киоски, все электронные платежные системы, а также через мобильное приложение.