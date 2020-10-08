Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск

Светлана Тихановская // РИА Новости / Илья Питалев

CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел Беларуси объявило Светлану Тихановскую в международный розыск.



Информацию агентству РИА Новости подтвердила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

В среду МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Беларусь обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.



«Она объявлена в межгосударственный розыск, подтверждаю. Но в рамках какого дела - уточняйте в Следственном комитете Республики Беларусь», - сказала Чемоданова агентству.



Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.