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  8 октября 2020
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Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
// РИА Новости / Илья Питалев

CentralAsia (CA) -  Министерство внутренних дел Беларуси объявило Светлану Тихановскую в международный розыск.

Информацию агентству РИА Новости подтвердила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

В среду МВД России объявило Тихановскую в розыск. Как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Беларусь обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот.

«Она объявлена в межгосударственный розыск, подтверждаю. Но в рамках какого дела - уточняйте в Следственном комитете Республики Беларусь», - сказала Чемоданова агентству.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.

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