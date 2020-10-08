Госмагазины в Туркменистане отказывают принимать банковские карты

CentralAsia (UZ) - Как минимум два государственных магазина в Балканабаде отказались принимать к оплате банковские карты. Источники turkmen.news сообщают, что продавцы и руководство магазинов объясняют отказ от безналичного расчета его невыгодностью для себя.

Оплата картой принимается далеко не во всех торговых точках Туркменистана. Однако недавно покупателям сообщили, что ситуация изменилась. В отличие от некоторых других магазинов, тут не стали объяснять требование наличных поломкой терминала. Продавцы и администраторы напрямую говорят – мы сами не можем закупать товар за безнал.

Источники объясняют, большинство магазинов, которые по привычке называют «государственными», давно приватизированы. Но там сохранены прилавки для товаров, которые должны продаваться населению по фиксированной госцене. По некоторым данным, иногда власти не поставляют продукты на эти прилавки, а требуют, чтобы частные владельцы сами изыскивали возможность обеспечить часть покупателей дешевым сахаром, окорочками и другими продуктами питания.

Как отмечает издание, в Туркменистане уже несколько лет наблюдается продовольственный кризис. В частных магазинах присутствует достаточное количество продуктов, но большинство людей имеет слишком низкий доход и не может себе позволить закупать продукты у частников или в супермаркетах.

Перед магазинами, где продукты первой необходимости продают по фиксированным госценам, скапливаются большие очереди.

Товары присутствуют в таких магазинах не всегда, люди вынуждены постоянно следить, где «выбросили» масло, а где — яйца.

Весной 2020 года в ряде регионов был введен нормированный отпуск продуктов по карточкам. Теперь каждая семья может приобрести лишь ограниченное количество субсидированных товаров.

Власти не признают наличия проблемы. Они предпринимают попытки прятать очереди, продавая товары со двора, запрещая людям скапливаться у главного входа.

В репортажах государственного телевидения регулярно демонстрируются полные прилавки, а в печатных СМИ упоминается «продуктовое изобилие».

Что касается отказа от безналичной оплаты, то он выливается в отдельную проблему. Граждане Туркменистана уже несколько лет получают зарплаты, пенсии и пособия на карты. Но расплачиваться картами практически нигде нельзя. Поэтому люди стремятся сразу обналичивать все выплаты. Из-за этого перед банкоматами скапливаются огромные очереди, денег в них хронически не хватает.