Президенты Узбекистана и Туркменистана подчеркнули необходимость скорейшей нормализации ситуации в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - 8 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы лидеры предметно рассмотрели актуальную двустороннюю повестку, а также обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

Лидеры отдельно остановились на развитии событий в Кыргызской Республике. Подчеркнута необходимость скорейшей нормализации ситуации в этой стране в соответствии с Конституцией Кыргызстана.

Подчеркнута важность продолжения активного диалога,

направленного на дальнейшее укрепление узбекско-туркменских уз многовековой дружбы и братства, отношений добрососедства и стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено необходимости продвижения проектов практического сотрудничества, прежде всего в области торговли, промышленной кооперации, энергетики, транзита, сельского хозяйства и других ключевых отраслях в целях эффективного противодействия последствиям глобального распространения коронавирусной инфекции.

В ходе разговора Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили ход выполнения принятых решений и достигнутых договоренностей по итогам очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре прошлого года в Ташкенте.

