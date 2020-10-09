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  9 октября 2020
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Президенты Узбекистана и Туркменистана подчеркнули необходимость скорейшей нормализации ситуации в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) -  8 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы лидеры предметно рассмотрели актуальную двустороннюю повестку, а также обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

Лидеры отдельно остановились на развитии событий в Кыргызской Республике. Подчеркнута необходимость скорейшей нормализации ситуации в этой стране в соответствии с Конституцией Кыргызстана.

Подчеркнута важность продолжения активного диалога,
направленного на дальнейшее укрепление узбекско-туркменских уз многовековой дружбы и братства, отношений добрососедства и стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено необходимости продвижения проектов практического сотрудничества, прежде всего в области торговли, промышленной кооперации, энергетики, транзита, сельского хозяйства и других ключевых отраслях в целях эффективного противодействия последствиям глобального распространения коронавирусной инфекции.

В ходе разговора Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили ход выполнения принятых решений и достигнутых договоренностей по итогам очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в ноябре прошлого года в Ташкенте.

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