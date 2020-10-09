[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане зарегистрировано 334 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  На 8 октября этого года в Узбекистане зарегистрировано 334 случая коронавируса, сообщил Минздрав.

За сутки в стране скончались 4 пациента с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных исходов достигло 496.

В настоящее время из 60 122 пациентов выздоровели 56 976 человек, а показатель выздоровления составляет 95%.

Из 2650 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 332 находятся в тяжёлом состоянии, а 120 - в критическом.

Новости по теме:

print
  • В Монголии обнаружены останки двухметрового доисторического динозавра
  • Катарский красный полумесяц предоставляет дом уязвимым семьям в Монголии
  • Таджикистан призывает граждан в РФ принять активное участие в предстоящих президентских выборах


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com