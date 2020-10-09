За сутки в Узбекистане зарегистрировано 334 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - На 8 октября этого года в Узбекистане зарегистрировано 334 случая коронавируса, сообщил Минздрав.



За сутки в стране скончались 4 пациента с коронавирусом, в результате чего общее количество летальных исходов достигло 496.

В настоящее время из 60 122 пациентов выздоровели 56 976 человек, а показатель выздоровления составляет 95%.

Из 2650 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 332 находятся в тяжёлом состоянии, а 120 - в критическом.