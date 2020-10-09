Стефани Бурри: Монголия — самая безопасная страна в мире

CentralAsia (MNG) - GoGo Mongolia взяла интервью у Стефани Бурри, доктора философии, руководителя Швейцарского офиса по сотрудничеству в Монголии. Она прибыла в Монголию в конце июля.

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) — это швейцарское правительственное агентство по международному сотрудничеству, являющееся неотъемлемой частью Швейцарского федерального департамента иностранных дел. SDC поддерживает многосекторальные реформы и национальное развитие Монголии после перехода страны к рыночной экономике.

-Вы хотели работать в SDC, потому что вы антрополог? Я думаю, что у антропологов очень интересная работа, когда они переходят из одного места в другое, делая наблюдения.

-Когда я начала изучать антропологию, социологию и психологию 40 лет назад, мои родители сказали мне, что это совершенно бесполезно и что ты останешься без работы. Они сказали, что нужно изучать право, экономику или медицину. С самого начала мне нравилось узнавать о других людях, видеть культурное наследие новых стран, их мышление и их ценности. Почему они делают то, а не то? Потому что я считаю, что культурное разнообразие чрезвычайно обогащает. Я многому учусь каждый раз, когда вижу разные проекты. Это всегда открывает ваш разум. Антропология в Швейцарии — это одно из исследований, которые вы изучаете о других культурах, не обязательно только о прошлых культурах, но и о том, как люди живут в настоящее время. Мы, в Швейцарском агентстве по развитию и сотрудничеству, являемся частью Министерства иностранных дел. Мы считаем, что нам нужны разные специалисты, такие как экономисты, агрономы, специалисты в области здравоохранения и так далее. Это разнообразие, которое увеличивает ценность нашей работы.

Почему я приехала в Монголию? Хороший вопрос. Монголия и Швейцария не совсем соседи — на самом деле довольно далеко. Моя семья задала мне такой же вопрос о поездке в Монголию. До приезда сюда я работала в Пакистане, в непростом месте. Мы, как государственные служащие, независимо от занимаемой должности, остаемся на одном месте максимум четыре года, а затем переезжаем в другую страну.

-Звучит честно.

-Это также эффективный способ предотвращения коррупции и обмена знаниями. Вы берете свои знания с собой для следующего задания. Я работала в Латинской Америке и Восточной Европе около 10 лет. Итак, я сказала своей семье: «Я не вижу никаких проблем, Монголия — красивая страна. Все, что я увидела в документальном фильме, было захватывающим, и наши программы очень интересны. У нас есть как традиционные, так и новые подходы к нашим программам. Например, мы работаем над проектами по энергоэффективности зданий, загрязнению воздуха и утилизации отходов. У нас есть хорошее сочетание разных инструментов. Мы работаем над рядом проектов с государством. Все по-другому, чем 20 лет назад, когда мы в основном работали с НПО и мелкими фермерами, но не с правительством. Сегодня мы запускаем расширенную программу, используя другой подход. Я сказала своей семье, что Монголия — самая безопасная страна в мире. Я очень благодарена Правительству Монголии за потрясающую работу, которую они делают для защиты страны и предотвращения пандемии COVID-19. Цифры показывают, что правительство сделало правильный выбор. Мне очень повезло: я нахожусь в красивой стране, с очень хорошими людьми, солнечным светом, и это безопасно. Что еще я могу попросить?

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