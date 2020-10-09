Коррупция, бюрократия и автопробки будут решены с помощью искусственного интеллекта

CentralAsia (MNG) - Форум «Цахим үндэстэн» - «Цифровая нация» был проведен вчера в отеле «Туушин», чтобы внести свой вклад в политику и стратегию развития коммуникационных и информационных технологий в Монголии, а также найти решения проблем и решения электронного перехода.

Практика, когда люди вставали утром и выстраивались в очередь, чтобы получить государственные услуги, никуда не делась. Граждане нередко часами стоят на очередь, чтобы достать небольшой листок бумаги. Лучшее решение для устранения бюрократии государственной службы — это электронный переход.

План действий правительства на 2020-2024 годы включает цифровизацию всех государственных услуг. В этом контексте в качестве первого шага к электронному переходу Департамент связи и информационных технологий представил интегрированную платформу E-Mongolia. В результате граждане смогут получить доступ к 181 государственной услуге онлайн. Это яркий пример внимания государственного и частного секторов к электронному правительству. Вышеупомянутые мнения обсуждались на форуме «Цифровая нация» 8 октября.

На этом форуме официальные лица заявили, что правительственным учреждениям важно работать вместе, чтобы сделать электронный переход частью повседневной жизни.

Директор Национального центра автомобильного транспорта Б.Гурсоронзон сказал, что государственные организации должны работать слаженно. В рамках работ по цифровому переходу нашей организации необходимо развивать сотрудничество с системой Hur, системой Dan, Управлением по связи и информационным технологиям, Лицензионным центром Главного полицейского управления и регистрационной системой Главного управления государственной регистрации. В целом, государственным организациям необходимо обмениваться информацией через систему Hur. В настоящее время система E-Mongolia предлагает гражданам девять видов автомобильных транспортных услуг.

«Первоначально мы представили электронную систему E-Mongolia, которая позволяет гражданам получить доступ к 181 государственной услуге на мобильном телефоне. В будущем при внедрении системы граждане будут получать около 1500 услуг на всех уровнях власти через свои мобильные телефоны. Эта реформа будет осуществляться постепенно в течение семи лет. Другими словами, на внедрение электронных услуг в повседневное использование потребуется семь лет», - сказал Л.Оюун-Эрдэнэ, депутат ВГХ и председатель Кабмина.

«Если мы сможем стать цифровой нацией и успешно осуществить электронный переход, мы будем закончить дело с коррупцией. Давний коррупционный скандал проистекает из правительственной бюрократии. Однако мы становимся цифровой нацией, и наши граждане смогут получать услуги по телефону без личных встреч с государственными чиновниками», - добавил он.

Согласно статистике, на получение государственной услуги гражданин в среднем тратит 1,30 часа. Внедрение системы E-Mongolia имеет много преимуществ, включая экономию времени и денег граждан и балансировку рабочей нагрузки государственных служащих.

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