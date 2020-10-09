Завершено строительство горизонтальной автомагистрали Монголии

CentralAsia (MNG) - Открыто и сдано в эксплуатацию 126,7 км дороги с твердым покрытием от аймака Баянхонгора до аймака Говь-Алтай.

«Сегодня, получив 126,7 км асфальтированной дороги от Баянхонгора до Алтая, мы смогли связать 21 аймаков со столицей асфальтированной дорогой. Проект «Дорога тысячелетия», начатый более 20 лет назад, завершился со строительством горизонтальной автомагистрали. Ввод этой дороги принесет много хороших социальных и экономических выгод. Это обеспечит безопасность и комфорт граждан и пассажиров, принесет техническую и экономическую экономию. Менее чем за год национальная компания и ее инженеры и техники построили асфальтированную дорогу, отвечающую стандартам качества по концессионному соглашению. От имени правительства Монголии я хотел бы поблагодарить национального девелопера ООО «Макс Роуд» и команду ООО «Аварга Зам» за их руководство и советы», - сказал премьер Монголии.





На участке государственной дороги № A0303 ведется строительство и ввод в эксплуатацию 126,7 км дороги с твердым покрытием от Баянхонгора до Алтая в соответствии с Планом действий Правительства Монголии на 2016-2020 годы в рамках концессионного соглашения «Строительство-Передача».В строительстве, которое длилось 11 месяцев, было задействовано 800 рабочих, 400 машин и оборудования и 11 заводов.





Строительство автомобильной дороги Баянхонгор-Алтай было начато компанией «Энергетический строительный трест» в соответствии с постановлением правительства 2015 года в рамках государственно-частного партнерства. Однако строительство было приостановлено по определенным причинам, чтобы полностью возобновиться в 2019 году компанией Max Road.





Со строительством этой асфальтированной дороги от Баянхонгора до Алтая, аймаки Говь-Алтай, Ховд и Баян-Өлгий будут соединены со столицей асфальтированными дорогами. Это окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие страны, не только для жителей этих аймаков, но и для отечественных и иностранных путешественников и туристов, которые смогут путешествовать комфортно, быстро и дешево, снизить загрязнение окружающей среды и сэкономить на транспортных расходах. В частности, это сэкономит 30-40% технического расхода топлива и вдвое больше времени для людей, путешествующих на запад, по данным пресс-службы правительства Монголии.

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