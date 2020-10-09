Внешнеторговый оборот Монголии и Южной Кореи увеличился в 123 раза. Фото

CentralAsia (MNG) - Дипломатические отношения были установлены между Монголией и Республикой Корея 26 марта 1990 г.

По случаю юбилея Министерство иностранных дел организовало научную конференцию на тему «30 лет партнерства между Монголией и Республикой Корея» и выставку исторических фотографий двусторонних отношений.





«С момента установления дипломатических отношений между двумя странами 26 марта 1990 года наши отношения стремительно развивались. Это отражено в том, что внешнеторговый оборот между двумя странами увеличился в 123 раза. Количество людей, путешествующих друг к другу, достигло 220 000, что является резким увеличением за последние пять лет. Исходя из этого, мы можем определить развитие наших отношений и надеяться, что они будут развиваться и дальше. Также безвизовый режим — одна из самых серьезных проблем, которые нам необходимо решить. Мы обмениваемся мнениями по этому поводу. Взаимный безвизовый режим должен принести пользу обеим странам. Предложение Республики Корея — первую очередь разрешить корейским гражданам путешествовать в Монголию без визы. Считаем, что эту работу нужно делать поэтапно. Это потому, что в Южной Корее нелегально проживает много монголов. Итак, в первую очередь, после того, как граждане Кореи привыкнут ездить в Монголию без визы, и когда число монголов, незаконно проживающих в Республике Корея, уменьшится, монголы смогут путешествовать без виз. Но если и то и другое разрешено одновременно, в нынешней ситуации это сложно», - сказал посол Республики Корея в Монголии Ли Ё Хун.





«За 30 лет дипломатических отношений между Монголией и Республикой Корея наши отношения развивались очень успешно. Большинство монголов, живущих за границей, учатся, работают и живут в Южной Корее. Инвестиции и торговля Южной Кореи в Монголии также растут. Я считаю, что на «почве», которую мы построили за последние 30 лет, мы должны и дальше развивать наши отношения, достичь стратегического партнерства и, в конечном итоге, позволить гражданам двух стран путешествовать без виз. Это одно из наших достижений, так как чем больше контактов и обменов между людьми между двумя странами, тем в большей степени они лягут в основу будущих экономических и политических отношений. Также заслуживает похвалы рост международного сотрудничества и взаимного доверия двух стран», - сказал Заместитель министра иностранных дел Б. Мөнхжин.





«Более 48 000 монголов учатся, работают и живут в Корее. Значительная часть из них — студенты. Всеобъемлющее партнерство между Монголией и Республикой Корея состоит из нескольких важных аспектов. Среди них экономическое сотрудничество играет важную роль и имеет потенциал для расширения. Текущий товарооборот составляет около 300 тысяч долларов. Республика Корея является одним из наших основных инвесторов и вложила в Монголию около 550 миллионов долларов. Мы изучаем возможность дальнейшего улучшения условий торговли и заключения соглашений о свободной торговле. Также привлекают внимание секторы энергетики и инфраструктуры. Наши две страны расположены бок о бок в регионе Северо-Восточной Азии. Стороны обменялись мнениями по инициативе президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о провозглашении новой политики Севера и активизации экономических отношений и сотрудничества с Монголией и Россией в рамках регионального сотрудничества», - сказала Э. Сарантогос, директор Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Монголии Министерства иностранных дел Монголии.













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