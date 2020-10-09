Визит, чтобы показать, что Монголия — главный партнер Японии в Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - 9-10 октября с.г. министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги посетит Монголию с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Н.Энхтайвана. В рамках визита министр иностранных дел Японии нанесет визиты Президенту и Премьер-министру Монголии, и проведет двусторонние переговоры со своим монгольским коллегой Н.Энхтайваном. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы сохранения периодичности переговоров на высшем уровне по укреплению монгольско-японского стратегического партнерства и углублению двустороннего сотрудничества во всех сферах. Планируется также обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

Итоги визита прояснил высокопоставленный дипломат С.Хурэлбаатар, дважды представлявший Монголию в Японии в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла и много лет возглавлявший Департамент Азии Министерства иностранных дел. «В прошлом году Монголию посетил министр иностранных дел Японии Таро Коно. Я рад, что министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги посетит Монголию в то время, когда эпидемия COVID-19 не утихла и карантин не снят. Это признак растущего значения Японии по Монголии во их внешней политике. Бывший премьер-министр Абэ Синзо заявил, что Монголия является важным стратегическим партнером Японии в Северо-Восточной Азии. Эта политика продолжает углубляться и становится незаменимыми партнерами в регионе. Регулярные политические переговоры на высоком уровне между двумя сторонами важны для укрепления стратегического партнерства между Монголией и Японией. Это поможет реализовать многостороннюю внешнюю политику Монголии», - сказал С.Хурэлбаатар.

Симидзу Такенори, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии, рассказал об ожидаемых результатах визита: «Визит министра иностранных дел Тосимицу Мотэги в Монголию стал лучшей новостью, которую я слышал за последнее время в отношении отношений между двумя странами. Отношения между Японией и Монголией застопорились из-за эпидемии COVID-19. Мне пришлось отменить все планированные работы, в том числе концерт «Сезон любви», запланированный на март этого года, презентация в Монгольском университете науки и технологий, визит управляющих Японского университета Тюо в Монголию, Пришлось отменить вступительные экзамены для монгольских студентов в международные медицинские школы и школы социального обеспечения, и студенческие стажировки и исследования. В этом году я не смог посетить свой второй дом, Монголию. Я считаю, что контакты между людьми — это основа международных отношений. Вот почему так важен этот политический диалог на высоком уровне. Тот факт, что переговоры между министрами иностранных дел двух стран были реализованы в Монголии чтобы преодоления трудностей эпидемии COVID-19, показывает, что Япония придает большое значение развитию отношений с Монголией, которые разделяют такие общие ценности, как свобода и демократия. Хочу передать признательность японского народа, искренне заинтересованного в развитии японо-монгольских отношений, соответствующим должностным лицам внешнеполитических ведомств двух стран. «Мы надеемся, что этот визит будет способствовать быстрому развитию отношений и сотрудничества между двумя странами после эпидемии COVID-19».

источник: МИД Монголии

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