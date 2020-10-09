50 монгольских студентов, получивших право учиться в Японии, отправятся в островное государство 10 октября

CentralAsia (MNG) - При поддержке проекта «Высшее инженерное и технологическое образование» Министерства образования и науки сертификаты были вручены 34 студентам программы Koosen и 16 студентам совместной программы бакалавриата, всего 50 студентов.

У получивших право студентов обычно учатся в Японии с апреля каждого года. В этом году из-за глобальной пандемии COVID-19 поездка студентов в Японию была отложена, и с апреля они обучаются онлайн.

Согласно решению Государственной чрезвычайной комиссии Монголии, они вылетят в островное государство специальным рейсом 10 октября 2020 года.

На церемонии вручения сертификаты присутствовали директор JICA в Монголии, директор Университета науки и технологий Тамура Эрико, официальные лица и родители, которые поздравили студентов и пожелали им успехов.

Проект «Высшее инженерное и технологическое образование» направлен на подготовку высококвалифицированных инженеров и технологов в Монголии, повышение конкурентоспособности, укрепление человеческих ресурсов и улучшение условий и качества обучения. В этом контексте с 2014 года проводятся учебные и исследовательские мероприятия, которые проводятся уже шестой год. Сегодня все 50 аттестованных студентов уезжают в Японию при условии, что они вернутся в Монголию после 2-2,5 лет обучения инженером и 5 лет проработают по специальности.

По состоянию на первую половину 2020 года в программах проекта участвовало 670 студентов, исследователей и преподавателей.

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