Состоится 12-й Международный кинофестиваль «Ulaanbaatar International Film Festival»

CentralAsia (MNG) - XII Международный кинофестиваль в Улан-Баторе (Ulaanbaatar International Film Festival - UBIFF) пройдет с 19 по 25 октября в Улан-Баторе, сообщает Совет по делам искусств Монголии.

Наряду с представлением 18 художественных фильмов и 1 короткометражного фильма из 11 стран, включая Австралию, Армению, Бельгию, Китай, Францию, Германию, Иран, Италию, Японию, Швейцарию, Тайвань и Монголию, в этом выпуске фестиваля планируется организовать кинофорум и лабораторный тренинг для режиссеров, а также новый раздел под названием «Новый горизонт», цель которого — отметить культурное разнообразие и привлечь внимание широкой общественности.

Раздел откроется премьерой монгольского художественного фильма «Гоби Мираж» (1980) Р.Доржпалам в формате Full HD в рамках проекта «Монгольские фильмы в HD», совместно реализуемого монгольской Государственный архив и ООО «Nomadia Pictures». Наряду с новым разделом фестиваль представляет свои традиционные разделы, в том числе конкурс фильмов открытия, конкурс монгольских фильмов, презентацию фокус страны — Франция и международную кинопоказу.

В рамках фестиваля в рамках программы Focus Asia будут представлены лучшие работы ведущих кинорежиссеров Азии, а для детей впервые в этом году будет представлен полнометражный контент.

Посредством показа лучших работ, получивших награды международных кинофестивалей мира, а также ведущих независимых артхаусных фильмов, фестиваль не только поддержит кинообразование общественности, но и предоставит доступ для монгольских кинематографистов к возможностям международного сотрудничества.

Программа фестиваля и дополнительная информация доступны на www.facebook.com/ubiff и www.ubiff.mn.

Аппарат губернатора столицы, Департамент культуры и искусства города и Совет по искусству Монголии будут организовывать Международный кинофестиваль в Улан-Баторе в партнерстве со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) и «Nomadia Pictures» при поддержке посольства Франция, Посольство Австралии, Посольство Италии, Институт Гете в Монголии и Торгово-экономическое представительство Тайбэя в Улан-Баторе.

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