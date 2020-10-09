Начались совместные монголо-российские военные учения «Сэлэнгэ-2020»

CentralAsia (MNG) - В соответствии с соглашением о техническом сотрудничестве между министерствами обороны Монголии и Российской Федерации школа «Сэлэнгэ» ежегодно организуется в двух странах с 2011 года.

В этом году впервые проводится на своих территориях в соответствии с решением и рекомендациями Государственной чрезвычайной комиссии Монголии в связи с эпидемической ситуацией COVID-19.

Учение «Сэлэнгэ» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военные двух стран с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

Военные части и сухопутные войска ВС Монголии на базе учебной базы, вооружения и военной техники 016-й войнской части и на территории аймака Төв, в то же время военнослужащие Восточного военного округа Российской Федерации на полигоне Бурдун в Бурятии одновременно начали военные учения.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения