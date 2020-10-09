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  9 октября 2020
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Более 900 граждан Узбекистана выехали на родину пятым поездом из волгоградского Волжского

CentralAsia (UZ) -  Более 900 граждан Узбекистана в четверг отправились на родину поездом из города Волжский в Волгоградской области, сообщил ТАСС, ссылаясь на Приволжскую железную дорогу (ПривЖД).

Вечером 8 октября поездом Волжский - Ташкент на родину отправились 938 граждан Узбекистана, все билеты были раскуплены.

Это уже пятый специальный поезд для вывоза граждан Узбекистана с территории Российской Федерации в рамках международных договоренностей между правительствами РФ и Узбекистана. Всего пятью поездами из Волжского в Узбекистан выехали около 4,5 тыс. человек. "Сейчас в Волжском мусульманском культурно-просветительском центре остаются 450 граждан Узбекистана. Питанием, спальными местами они обеспечены. Власти, благотворительные организации, просто неравнодушные люди помогают решать все вопросы, которые возникают", - сообщил ТАСС муфтий центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Абдулла Хаджи.

В начале сентября на железнодорожной станции "Первомайская" в Ростове- на-Дону появился стихийный палаточный городок, где отправки домой ожидали до 2 тыс. граждан Узбекистана. Выезжающие - трудовые мигранты, приехавшие в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на сезонные работы. В предыдущие годы они покидали РФ после завершения сезона работ на автобусах или машинах, однако из-за введенных в период пандемии ограничений выехать так же они не смогли.

Восьмого сентября из Ростова-на-Дону в Ташкент поездом уехали 900 граждан Узбекистана, 12 сентября специальный состав вывез столько же человек со станции Лихая. Девятнадцатого сентября вывозной поезд с 734 гражданами Узбекистана отправился со станции Лихая в Ростовской области в Ташкент.

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