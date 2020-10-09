В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10 097 человек

CentralAsia (TJ) - За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 60 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 38 человек выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане с 30 апреля достигло 10 097 человек, из них выздоровели 8914 пациентов, скончались 78 человек.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения