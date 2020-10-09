На утро 9 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 107 человек. Всего — 108 561

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 17;
- Восточно-Казахстанская область - 16;
- Северо-Казахстанская область - 14;
- город Алматы - 11;
- Павлодарская область - 9;
- Атырауская область - 8;
- Карагандинская область - 6;
- Акмолинская область - 4;
- Туркестанская область - 4;
- город Шымкент - 3;
- Алматинская область - 3;
- Западно-Казахстанская область - 3;
- Костанайская область - 3;
- Мангистауская область - 3;
- Жамбылская область - 2;
- Актюбинская область - 1.
Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлен 108 561 случай заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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