На утро 9 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 107 человек. Всего — 108 561

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 107 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 9 октября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:



- город Нур-Султан - 17;

- Восточно-Казахстанская область - 16;

- Северо-Казахстанская область - 14;



- город Алматы - 11;

- Павлодарская область - 9;

- Атырауская область - 8;

- Карагандинская область - 6;

- Акмолинская область - 4;

- Туркестанская область - 4;



- город Шымкент - 3;

- Алматинская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 3;



- Костанайская область - 3;



- Мангистауская область - 3;

- Жамбылская область - 2;



- Актюбинская область - 1.



Таким образом, всего с начала пандемии в стране выявлен 108 561 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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