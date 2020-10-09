30 школ Узбекистана подключат к платформе Oracle Academy

CentralAsia (UZ) - На основании соглашения между Министерством народного образования и компании Oracle в США, 30 общеобразовательных средних школ из всех регионов Узбекистана будут подключены к онлайн-платформе Oracle Academy. Об этом сообщает пресс-служба МНО.

Отмечается, что соглашение предусматривает организовать тренинги для учителей информатики, преподавать курс наподобие Java Foundation для старшеклассников в сфере фриланса на основе вариативной учебной программы, принятой с текущего учебного года.

В министерстве сообщили, что на первом этапе, в октябре-ноябре для 60 тренеров по информатике пилотных школ иностранными специалистами будут организованы тренинги по направлениям «Язык программирования Java» и «База данных SQL». Учителя, успешно завершившие обучение, получат соответствующий сертификат, дающий им право работать тренером.

На втором этапе, пилотные школы будут оснащены компьютерной техникой и высокоскоростным широкополосным доступом в интернет. Затем будет разработана бесплатная учебная программа в области фриланса в сотрудничестве с родителями и учениками.

«Успешное завершение этих курсов позволит выпускникам школ получить сертификат международного уровня, пользующийся большим спросом на рынке труда, а также современную профессию с благоприятными условиями труда, заработной платой и другими факторами», ― отметили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время министерство ведет переговоры такими компаниями, как CISCO, Microsoft и Autodesk для совместной подготовки школьников к будущей карьере.

Oracle является вторым по величине производителем программного обеспечения в США после Microsoft.