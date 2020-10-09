[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
30 школ Узбекистана подключат к платформе Oracle Academy

CentralAsia (UZ) -  На основании соглашения между Министерством народного образования и компании Oracle в США, 30 общеобразовательных средних школ из всех регионов Узбекистана будут подключены к онлайн-платформе Oracle Academy. Об этом сообщает пресс-служба МНО.

Отмечается, что соглашение предусматривает организовать тренинги для учителей информатики, преподавать курс наподобие Java Foundation для старшеклассников в сфере фриланса на основе вариативной учебной программы, принятой с текущего учебного года.

В министерстве сообщили, что на первом этапе, в октябре-ноябре для 60 тренеров по информатике пилотных школ иностранными специалистами будут организованы тренинги по направлениям «Язык программирования Java» и «База данных SQL». Учителя, успешно завершившие обучение, получат соответствующий сертификат, дающий им право работать тренером.

На втором этапе, пилотные школы будут оснащены компьютерной техникой и высокоскоростным широкополосным доступом в интернет. Затем будет разработана бесплатная учебная программа в области фриланса в сотрудничестве с родителями и учениками.

«Успешное завершение этих курсов позволит выпускникам школ получить сертификат международного уровня, пользующийся большим спросом на рынке труда, а также современную профессию с благоприятными условиями труда, заработной платой и другими факторами», ― отметили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время министерство ведет переговоры такими компаниями, как CISCO, Microsoft и Autodesk для совместной подготовки школьников к будущей карьере.

Oracle является вторым по величине производителем программного обеспечения в США после Microsoft.

print
  • Во сколько обошлось лечение Трампа от коронавируса?
  • Названа единственная процветающая во время коронавируса страна Европы
  • Гражданин Словакии назначен новым главным тренером сборной Монголии по футболу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com