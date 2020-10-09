В Монголии за сутки не выявили новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - В Монголии 7-8 октября провели 1248 тестов на наличие коронавируса, все результаты отрицательные, сообщает Минздрав страны.

В частности, в этот день повторные тесты сдали 213 монгольских миротворцев, которые прибыли 7 октября, 205 авиапассажиров спецрейса Сеул — Улан-Батор, 262 пассажира рейса Франкфурт — Улан-Батор, 246 пассажиров рейса Стамбул — Улан-Батор, 76 человек, приехавшие через КПП Замын-Ууд, и 2 человека находящихся на 21-дневном обязательном карантине.

По состоянию на 9 октября в Монголии официально выявлено 315 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 308 человек. В настоящее время 7 пациентов находятся под стационарным наблюдением в НИЦИЗ. Если у 6 из 7 пациентов болезнь протекает в легкой форме, то у одного — тяжелой.

Коронавирус в Монголии

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