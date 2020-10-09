Кыргызская политика осложняется вовлеченностью в нее кланов и аморфностью политических партий, построенных вокруг личностей, а не идеологий, - Reuters

CentralAsia (CA) - Кыргызская политика осложняется вовлеченностью в нее влиятельных региональных кланов и аморфностью политических партий, построенных вокруг личностей, а не идеологий, говорится в статье редакции Reuters.



Центральноазиатская республика Кыргызстан балансирует в хаосе, поскольку соперничающие оппозиционные фракции борются за власть после принудительной отмены воскресных парламентских выборов и отставки премьер – министра.



Вот некоторые ключевые факты о бывшей советской республике и ее бурной новейшей истории.



Что спровоцировало нынешний кризис?



Две партии истеблишмента, поддерживающие тесные связи с Россией, получили большинство мест в парламенте, согласно предварительным данным выборов, но оппозиционные партии осудили результаты назвав их мошенническими и начали протесты в столице. Западные наблюдатели заявили также, что голосование было омрачено подкупом избирателей, отмечается в статье.



Кыргызские силовики применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих в понедельник, однако президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что приказал им не открывать огонь(по демонстрантам — ред.) после того, как один человек погиб и более тысячи человек получили ранения. Протестующие взяли штурмом правительственные здания, правительство премьер-министра Кубатбека Боронова ушло в отставку, а избирательная комиссия аннулировала результаты голосования.



Почему этот хаос имеет значение?



Кыргызстан, граничащий с тремя другими бывшими советскими республиками и Китаем, уже давно является центром геополитической конкуренции между Пекином, Москвой и Вашингтоном, отмечает автор.



«Здесь находится российская военная база, а ее лидеры и основные оппозиционные группировки традиционно поддерживают тесные связи с Москвой. Под давлением России Кыргызстан в 2014 году закрыл американскую военную базу, которая снабжала американские войска в соседнем Афганистане с 2001 года».



«Большинство из 6,5 миллионов жителей Кыргызстана-тюркоязычные мусульмане, поэтому Москва, Вашингтон и Пекин обеспокоены возможным продвижением радикального ислама из Афганистана в Центральную Азию», - пишут авторы.



По их сливам, являясь членом возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Кыргызстан экономически очень сильно зависит от денежных переводов примерно 1 миллиона кыргызских трудовых мигрантов, работающих в России.



«Китай является крупнейшим иностранным инвестором, хотя такие проекты, как строительство автомагистрали, связывающей север и юг Кыргызстана, были сорваны пандемией коронавируса. Кыргызстан также является важным региональным центром для торговли китайскими потребительскими товарами».



Западные, российские, китайские и турецкие компании участвуют в разработке богатых месторождений золота в Кыргызстане. Контролируемая Россией компания, эксплуатирующая второй по величине золотой рудник Кыргызстана, заявила, что приостановила свою деятельность после того, как злоумышленники разгромили и подожгли объекты во вторник, 6 октября.



KAZ Minerals приостановила операции на золотомедном руднике Бозымчак в Кыргызстане, сообщив об отсутствии захвата объектов.



Крупнейшая в Кыргызстане золотодобывающая компания «Кумтор», управляемая канадской компанией Centerra Gold CG.TO, до сих пор не сообщила о каких-либо серьезных инцидентах безопасности.



Бурная современная история



Кыргызстан, ставший независимым после распада Советского Союза в 1991 году, видел двух президентов, свергнутых в результате революций в 2005 и 2010 годах. Более 400 человек были убиты в ходе межэтнических столкновений на юге Кыргызстана в 2010 году.



Третий бывший президент, Алмазбек Атамбаев был приговорен к тюремному сроку по обвинению в коррупции. Протестующие освободили его во вторник, отмечают авторы.