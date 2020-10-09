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  9 октября 2020
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15 человек отравились в Самарканде куриным шашлыком с нитратом натрия

CentralAsia (UZ) -  15 человек отравились шашлыком с нитратом натрия в Самарканде, сообщил центр санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Самаркандской области Узбекистана.

Заболевшие в возрасте от пяти до 62 лет поступили в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. У них диагностировано острое отравление токсинами, продуцирующими метгемоглобин, разной степени тяжести.

Установлено, что люди отравились за домашним ужином. Повар во время приготовления шашлыка из курицы по ошибке добавил вместо соли нитрат натрия.

На данный момент семеро отравившихся остаются в больнице, пятеро из них – в реанимации. Восьмерых пациентов выписали.

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  • 15 человек отравились в Самарканде куриным шашлыком с нитратом натрия
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