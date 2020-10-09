В Узбекистане правительство компенсирует туркомпаниям часть расходов

CentralAsia (UZ) - Меры по поддержке компаний, работающих в сфере туризма, в условиях пандемии коронавируса предусмотрены постановлением правительства Узбекистана, сообщил "Интерфаксу", ссылаясь на источник в правительственной пресс-службе.

"Документом предусмотрена компенсация части расходов предпринимателей в сфере туризма", — сказал собеседник агентства.

Как сообщается, государство возместит предприятиям в сфере туризма процентные расходы по некоторым кредитам, в том числе выданным на строительство гостиниц и отелей. Помимо этого постановлением утверждено положение о временном порядке предоставления субсидий на покрытие части расходов туроператоров, турагентов и средств размещения.

Государственному комитету по развитию туризма Узбекистана поручено в течение месяца опубликовать на своем сайте информацию о получателях субсидий и грантов.

По данным Госкомтуризма страны, в 2019 году Узбекистан посетили 6,7 млн туристов, тогда как в 2018 году этот показатель составил 5,3 млн человек.