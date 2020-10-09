Казахстан призвал обеспечить безопасность гражданам РК и казахстанским компаниям, находящимся в Кыргызстане

CentralAsia (KZ) - Выражаем серьезную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызстане, заявил МИД Казахстана.



Отмечается, что «особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников - граждан Казахстана и нанесения ущерба имуществу этих предприятий.

Казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Кыргызстана более 1 млрд долларов США, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны.



Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана», - говорится в сообщении.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения