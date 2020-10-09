Казахстан призвал обеспечить безопасность гражданам РК и казахстанским компаниям, находящимся в Кыргызстане

- Казахстан, анализ и комментарии
- 10:17, 09 октября 2020
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CentralAsia (KZ) - Выражаем серьезную озабоченность в связи с нападениями и попытками захвата ряда предприятий, принадлежащих казахстанским инвесторам в Кыргызстане, заявил МИД Казахстана.
Отмечается, что «особую тревогу вызывают факты угроз физического насилия в адрес сотрудников - граждан Казахстана и нанесения ущерба имуществу этих предприятий.
Казахстанские компании за последние годы инвестировали в экономику Кыргызстана более 1 млрд долларов США, внеся значительный вклад в социально-экономическое развитие соседней страны.
Призываем кыргызскую сторону незамедлительно предпринять меры по обеспечению безопасности как граждан Казахстана, так и казахстанских компаний, находящихся на территории Кыргызстана», - говорится в сообщении.
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