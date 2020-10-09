Пять граждан Узбекистана устроили разбой в магазине Петербурга и вынесли кондитерские изделия

CentralAsia (UZ) - В Петербурге суд вынес приговор пятерым уроженцам Узбекистана, признанным виновными в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.



По версии следствия, в августе 2019 года злоумышленники напали на продуктовый магазин в Петербурге. Один из преступников вошел туда под видом покупателя, после чего он дал сигнал сообщникам, которые ворвались в магазин, повалили на пол кассира и приставили к его горлу нож.

Преступникам удалось вынести алкогольные напитки, кондитерские изделия, более 500 пачек сигарет и деньги из кассы. Ущерб составил больше 220 тысяч рублей (около 3 тыс долларов США).

Трое злоумышленников получили по 2 года тюрьмы, еще один – 2 года и 2 месяца, а последний – 2 года 3 месяца. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.