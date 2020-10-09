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  9 октября 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 154 человека
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 154 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 103 758 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 107;

- Нур-Султан - 13 650;

- Атырауская область - 10 648;

- Карагандинская область - 9862;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6747;

- Шымкент - 5065;

- Алматинская область - 4795;

- Жамбылская область - 4058;

- Северо-Казахстанская область - 3921;

- Павлодарская область - 3796;

- Туркестанская область - 3328;

- Акмолинская область - 3310;

- Актюбинская область - 3204;

- Кызылординская область - 3117;

- Костанайская область - 2933;

- Мангистауская область - 2832.

Коронавирус в Казахстане
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