Монгольские миротворцы отправились в Южный Судан

CentralAsia (MNG) - Отдав дань уважения армейскому флагу, более 800 военнослужащих десятого мотострелкового батальона Вооруженных сил Монголии 8 октября вылетели в Африку для участия в миротворческой операции в Республике Южный Судан.





В ходе церемонии заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Ж.Бадамбазар сказал: «Участие монгольских миротворцев в операции имеет большое значение для реализации государственной политики по обеспечению безопасности страны политическими и дипломатическими методами, продвижению Монголии в мире и укреплению политического, экономического и внешнего сотрудничества страны, помимо повышения миротворческого потенциала Вооруженных сил».









Подчеркнув, что контингент батальона обеспечил миротворческую подготовку и подготовку в суровых погодных и природных условиях, учитывая обстановку в зоне действия миссии, овладев техникой операции и повысив свою психологическую готовность, генерал-полковник Ж.Бадамбазар передал Государственный флаг Монголия командиру батальона полковнику Д. Энхбаатару.





48 процентов военнослужащих принимали участие в международных операциях и операциях ООН по поддержанию мира от одного до шести раз, а 52 процента участвуют в операции впервые.

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