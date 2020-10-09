[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия снизит налоги на социальное страхование до 17% в 2021 году

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии обнулило налоги на социальное страхование для рабочих и предприятий частного сектора в период с апреля по октябрь и снизило их на 50% до конца декабря 2020 года в рамках пакета финансовой поддержки в размере 5,1 триллиона тугриков ($ 1,8 млрд) для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

В настоящее время рабочие и предприятия платят налоги на социальное страхование из расчета 5 процентов с каждого работника и 5 процентов с работодателя.

Кроме того, Кабинет министров Монголии планирует снизить налоги на социальное страхование с 20-22% до 17% в период с 1 января 2021 года по 1 июля 2021 года.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Число жертв коронавируса в России превысило 22 тысячи
  • В Монголии вопросы коррупции, бюрократии и пробок будут решены с помощью искусственного интеллекта
  • Пять граждан Узбекистана устроили разбой в магазине Петербурга и вынесли кондитерские изделия


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com