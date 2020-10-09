Монголия снизит налоги на социальное страхование до 17% в 2021 году

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии обнулило налоги на социальное страхование для рабочих и предприятий частного сектора в период с апреля по октябрь и снизило их на 50% до конца декабря 2020 года в рамках пакета финансовой поддержки в размере 5,1 триллиона тугриков ($ 1,8 млрд) для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

В настоящее время рабочие и предприятия платят налоги на социальное страхование из расчета 5 процентов с каждого работника и 5 процентов с работодателя.

Кроме того, Кабинет министров Монголии планирует снизить налоги на социальное страхование с 20-22% до 17% в период с 1 января 2021 года по 1 июля 2021 года.

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