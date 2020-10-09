Что пишут мировые СМИ о последних событиях в Кыргызстане? (подборка)

CentralAsia (CA) - В Кыргызстане 4 октября прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша, в них приняли участие 16 партий. На следующий день на площади Ала-Тоо в Бишкеке начался митинг несогласных с результатами выборов. Он собрал рекордное количество протестующих за последние 10 лет — до 6 тыс. человек. Митинг был мирным до 20:00, когда группа молодых людей пошла штурмовать Белый дом. Это стало сигналом для правоохранительных органов для разгона митинга. Протесты идут и по сей день. В результате беспорядков погиб один человек, пострадали более тысячи участников.

На сегодняшний день правительство и спикер ЖК ушли в отставку, и в регионах сменились многие чиновники, отменены результаты проведенных выборов.

Неспокойную ситуацию в Кыргызстане освещают и иностранные СМИ — СМИ соседних стран, западные.

Ниже представлена подборка заголовков мировых СМИ о происходящем в Кыргызстане:





Reuters

Фактчек: Кыргызстан снова скатывается в политический хаос

Ссылка на материал: https://www.reuters.com/article/idUSKBN26S2CA







Financial Times

Кыргызская оппозиция утверждает, что захватила контроль над центральноазиатской страной

ССылка на материал: https://www.ft.com/content/9d3d9cf5-ac55-481c-a1f5-e124c1e23032





Euronews

Возвращение к спокойствию в Кыргызстане после отставки премьер-министра

Ссылка на материал: https://fr.euronews.com/2020/10/07/retour-au-calme-au-kirghizstan-apres-la-demission-du-premier-ministre

Al Jazeera

Кризис в Кыргызстане: нет четкого руководства после нескольких дней беспорядков

Ссылка на материал: https://www.aljazeera.com/news/2020/10/8/kremlin-says-kyrgyzstan-is-in-chaos-and-needs-stabilising







BBC News

Выборы в Кыргызстане: эйфория превращается в неуверенность по мере роста власти толпы

Ссылка на материал: https://www.bbc.com/news/world-asia-54458948







Radio Free Europe / Radio Liberty

Кто есть кто в Кыргызстане после последнего бурного протеста?

Ссылка на материал: https://www.rferl.org/a/who-is-who-in-kyrgyzstan-after-the-latest-tumultuous-uprising/30882154.html







Foreign policy

Кризис охватил Кыргызстан, когда протестующие свергли премьер-министра

Ссылка на материал: https://foreignpolicy.com/2020/10/07/crisis-grips-kyrgyzstan-as-protesters-oust-the-prime-minister/







Le Parisien

Кыргызстан: захвачено кресло власти, освобожден бывший президент, отменены выборы

Ссылка на материал: https://www.leparisien.fr/international/kirghizistan-le-siege-du-pouvoir-envahi-l-ancien-president-libere-06-10-2020-8397546.php

Voice of America

Кыргызстан закрывает границы на фоне беспорядков, говорят власти

Ссылка на материал: https://www.voanews.com/south-central-asia/kyrgyzstan-closes-borders-amid-unrest-official-says

The Independent

Результаты выборов в Кыргызстане отменены после того, как протестующие штурмуют здание парламента и поджигают Белый дом

Ссылка на материал: https://www.independent.co.uk/news/world/asia/kyrgyzstan-protests-election-result-fire-parliament-white-house-jeenbekov-b827739.html

Le Monde

Кыргызстан погружается в политический кризис

Ссылка на материал: https://www.lemonde.fr/international/article/2020/10/07/le-kirghizistan-s-enfonce-dans-la-crise-politique_6055114_3210.html

L'Express

Отмена выборов в законодательные органы, столкновения ... Все о кризисе в Кыргызстане.

Ссылка на материал: https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/annulation-des-legislatives-echauffourees-tout-comprendre-a-la-crise-au-kirghizistan_2135939.html