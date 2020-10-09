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  9 октября 2020
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В Москве введены новые ограничения из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Москве с пятницы вступает в силу новый комплекс ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса, сообщает ВВС.

В частности, мэрия хочет уменьшить загруженность общественного транспорта и с 9 октября временно лишает права льготного проезда школьников, людей старше 65 лет и с хроническим заболеваниями.

Школы ушли на двухнедельные каникулы, а как минимум 30% сотрудников московских компаний должны работать из дома.

В четверг московские власти сообщили о более чем трех тысячах новых заражений COVID-19, при этом больше тысячи человек были госпитализированы.

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