В Москве введены новые ограничения из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - В Москве с пятницы вступает в силу новый комплекс ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса, сообщает ВВС.

В частности, мэрия хочет уменьшить загруженность общественного транспорта и с 9 октября временно лишает права льготного проезда школьников, людей старше 65 лет и с хроническим заболеваниями.

Школы ушли на двухнедельные каникулы, а как минимум 30% сотрудников московских компаний должны работать из дома.