В Италии вступил в силу масочный режим

CentralAsia (CA) - В связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство Италии обязало граждан носить маски на всей территории государства, в том числе на открытом воздухе, пишет Euronews.

Исключения допустимы только при нахождении в одиночестве или с наиболее близкими, для детей в возрасте до 6 лет, людей, которым маски противопоказаны из-за хронических патологий, а также при занятии спортом на открытом воздухе.

За нарушение масочного режима предусмотрен штраф от 400 до 1 000 евро. В то же время власти пытаются не допустить новых ограничений промышленной и экономической, хотя локально, в зависимости от ситуации, возможно введение «красных зон». Ранее правительство продлило режим ЧС до 31 января 2021 года.