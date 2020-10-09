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  9 октября 2020
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В Узбекистане назначен первый заместитель министра инновационного развития

CentralAsia (UZ) -  Постановлением президента Узбекистана на должность первого заместителя министра инновационного развития назначена Шахло Турдикулова.

Как сообщает пресс-служба министерства, до назначения Турдикулова работала на должности директора Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития.

Новый министр окончила Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека в 1995 году. Является доктором биологических наук, профессором, а также кавалером Ордена «Дустлик». За свою научную карьеру она опубликовала более 160 научных работ, в том числе 2 учебника и 2 монографии, а также более 40 статей в международных изданиях. Индекс Хирша - 11, статистика цитирований другими учеными - 1085, имеет самый высокий общий импакт-фактор в Узбекистане - 149,5.

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