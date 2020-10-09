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  9 октября 2020
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В Индии число зараженных коронавирусом приблизилось к 7 миллионам

CentralAsia (CA) -  В Индии за минувшие сутки зарегистрировано более 70,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

За сутки проведено более 1,1 млн тестов на коронавирус, выздоровели 5,9 млн человек, из них за последние сутки — 78 тысяч.

Индия по количеству зараженных стоит на втором месте, после США. В стране с начала пандемии коронавирус выявлен у 6 906 151 человека, скончались 106 490 человек, за последние сутки — 964.

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