В России за сутки выявили свыше 12 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрировано 12 126 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с СOVID-19.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3272 (27,0%). Таким образом, всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зафиксировано 1 272 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 507 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 251 549 человек.