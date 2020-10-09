Число жертв коронавируса в России за сутки выросло на 200 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 201 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 33 и Санкт-Петербурге – 22.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 22 257 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 272 238 человек, из них выздоровел 1 009 421 человек, под медицинским наблюдением остаются 251 549 пациентов.