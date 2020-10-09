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  9 октября 2020
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Число жертв коронавируса в России за сутки выросло на 200 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавируса скончался 201 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 33 и Санкт-Петербурге – 22.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 22 257 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 272 238 человек, из них выздоровел 1 009 421 человек, под медицинским наблюдением остаются 251 549 пациентов.

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