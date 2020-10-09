Почему некоторые люди сознательно игнорируют телефонные звонки?

CentralAsia (CA) - Взаимодействие с другими как на физическом уровне, так и с помощью смартфона, требует концентрации внимания и времени. А в рамках повседневного многозадачного управления у человека их мало, пишет французское издание Le Figaro.

«Телефонный звонок со смартфона навязчив, поскольку он полностью нарушает корреляцию с местом. В отличие от стационарного телефона, происходит вмешательство в любом месте, в любое время и прерывается выполнение текущей задачи. Фактически создаются помехи и вызывается фрагментация деятельности, что может привести, особенно на работе, к потере смысла, усталости, когнитивной перегрузке и даже выгоранию»", - объясняет Катрин Лежаль, социолог, исследователь из группы ISC Paris и автор книги «Я перестаю быть гиперподключенным!».

По мнению психоаналитика и философа Эльзы Годар, нашему перегретому мозгу для того, чтобы защитить себя, достаточного даже одного лишь игнорирования звонков.

«Отказываясь от такого вторжения, люди демонстрируют способность управлять своими цифровыми отношениями», - говорит автор книги «Я делаю селфи, следовательно, я существую». Молодое поколение хорошо это понимает и приспосабливается к временным условиям другого человека, отдавая предпочтение SMS и особенно голосовым сообщениям в Whatsapp. «Пользователи предпочитают асинхронные режимы, которые позволяют реагировать тогда, когда вам это удобно и когда у вас есть желание», - подчеркивает Катрин Лежаль.

«Подобное вторжение в нашу повседневную жизнь становится еще более болезненным, когда трудно распознать того, кто звонит. У некоторых людей возникает почти параноидальное поведение, и хотя звонок сам по себе не стреляет настоящими пулями, в момент необходимости ответить они представляют себе самое худшее», - говорит Доминик Пикар, психосоциолог и автор книги «Вежливость, хорошие манеры и социальные отношения». Они исходят из принципа, что то, что неизвестно, вызывает беспокойство или опасно, поэтому не может быть и речи о том, чтобы рисковать.

По его словам, защитный механизм срабатывает таким же образом, пусть и в меньшей степени, при ожидании важных профессиональных или личных новостей, которым мы придаем большое значение. «Прячась от звонка, мы тем самым предпочитаем избежать проблемы вместо того, чтобы ей противостоять», - добавил психосоциолог.

Тот, кто боится телефона, предпочитает громкой связи такое изобретение, как автоответчик. «Никому не нравится, когда его выводят из себя, поэтому некоторым необходимо заранее определить собеседника, суть его сообщения, подумать о данной ситуации и подготовить свой ответ», - указывает психоаналитик Эльза Годар. В отличие от длинного текстового сообщения, в котором каждое слово автоматически взвешивается, переписывается и исправляется, телефонный звонок склоняет нас к импровизации.

«Людям, которые не любят отвечать на звонки, не нравится устный характер общения, для того, чтобы вступить в диалог, им нужна поддержка в виде физического присутствия другого человека», - сообщает психоаналитик. Без визуальной поддержки интерпретироваться будет только голос. Придется еще разбираться во всех его тонкостях. «Нам часто не хватает подсказок, молчание может иметь несколько значений, иллюстрировать смущение или скуку», - добавляет Доминик Пикар.

«Тревожность порой превращается в досаду. Тот, кому звонят, усматривает в этом словно какой-то приказ, требование ответить, пока он или она заняты чем-то еще. Звонок производит такой эффект, будто вы являетесь слугой из пьесы Фейдо», - отмечает социолог Катрин Лежаль. В то время, когда изобрели телефон, раньше всех сумели извлечь из него пользу буржуа, и отвечать на первый звонок входило в обязанность прислуги, как описывает психосоциолог Доминик Пикар. «Такое повторное фильтрование было способом удерживать свое высокое положение и осуществлять контроль, как бы говоря, «никто не вправе мне звонить, это я решаю, с кем мне разговаривать», - анализирует специалист.

По мнению психоаналитика Эльзы Годар, при использовании в любовных отношениях этот довольно токсичный метод сродни некой манипуляции. «Некоторые люди временно перестают отвечать на звонки, чтобы сыграть на потребности общения, создать эффект ожидания у партнера или, наоборот, продвинуть эту порочную практику еще дальше и дойти до гостинга, то есть исчезнуть из эфира, чтобы обозначить свое безразличие», - говорит она.

Одновременно с этим отсутствие ответа на звонок позволяет сохранять свою манеру самовыражения и в определенном смысле сохранять свою свободу.

С другой стороны, чтобы уберечь свои дружеские отношения и избежать недоразумений, Доминик Пикар рекомендует откровенность: «Мы объясняем причины, по которым звонок вызывает у нас дискомфорт, и просим наших друзей не обижаться, если мы не отвечаем сразу, или договариваемся о конкретном звонке в чрезвычайной ситуации».