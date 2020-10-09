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  9 октября 2020
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От чего зависит смертность от коронавируса? Ответ вирусолога

CentralAsia (CA) -  Смертность от коронавируса связана исключительно с возрастом больных, заявил на пресс-конференции в Берлине ведущий вирусолог ФРГ, глава института вирусологии клиники Charite Кристиан Дорстен.

«Сложно сейчас сказать что-то новое. Вирус остается тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обостренными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших... остается почти постоянным и зависит прежде всего от возраста населения», - цитирует специалиста РИА Новости.

По словам вирусолога, этим фактором объясняется, например, «почему некоторые страны на глобальном юге (имеются в виду некоторые страны Африки - ред.) затронуты в меньшей степени».

«Населения этих стран просто гораздо моложе, чем наше. Наше население довольно старое, старше, чем в среднем в США. И смертность от инфекции является параметром... тяжести заболевания, мы должны исходить из цифр в зоне 1% или даже больше по Германии», - добавил он.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 9 октября в мире число жертв коронавирусной инфекции достигло 1 062 075 человек. Большинство смертей зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

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