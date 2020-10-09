В Узбекистане вакцины от гриппа продавали с наценкой 300%-400%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане наблюдается дефицит противовирусного препарата «Ремдесивир» и вакцины от гриппа «Инфлювак». Цены на данные препараты на сегодняшний день достигли в стране 1 800 000 сумов ($173) и 250 000 сумов ($24) соответственно.

Согласно законодательству, аптеки не имеют право устанавливать надбавку на реализуемые лекарства в размере более 20% от оптовой стоимости, по которой они их приобретают. Оптовые компании в свою очередь не имеют право устанавливать торговую надбавку более 15% от базовой цены, т.е. цены по которой импортировался или производился в Узбекистане препарат.

Агентством по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете проведено изучение, в ходе которого установлено, что за 9 месяцев 2020 года препарата «Ремдесивир» ввезено в республику 11 импортёрами в количестве 56 109 упаковок на общую сумму более 2 млн долл. США.

По расчётам Агентства минимальная розничная стоимость данного препарата должна составлять 457 000 сумов ($44), максимальная – 3 836 000 сумов ($370). Средняя розничная стоимость – 1 066 000 сумов ($103). Данная разница объясняется различной задекларированной местными импортёрами стоимостью, а также зависит от страны производства.

Всего за 9 месяцев 2020 года препарата «Инфлювак», производства Нидерландов, ввезено в республику 2 импортёрами в количестве 155 490 упаковок на общую сумму около 800 тысяч долл. США.

Минимальная розничная стоимость данной вакцины от гриппа должна быть не более 69 000 сумов ($6,67), максимальная – 102 000 сумов. Средняя розничная стоимость – 86 000 сумов ($9,8).

Максимальная стоимость замечена за 4-валентной вакциной от гриппа, минимальная – за 3-валентной. «Систематические (два и более раза в течение одного года) нарушения аптеками лицензионных требований и условий, в том числе порядка ценообразования на лекарственные средства являются грубыми нарушениями, и могут быть основанием для лицензирующего органа прекратить действие лицензии аптеки», - напомнили субъектам предпринимательства в Агентстве.

