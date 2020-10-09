Канадская компания намерена инвестировать 1 миллиард долларов в газовые месторождения в Бухаре

CentralAsia (UZ) - Канадская компания Condor Petroleum заявила, что готова инвестировать более 1 миллиарда долларов в пять существующих газовых месторождений в городе Газли в Бухарской области.

Об этом заявил посол Узбекистана в Канаде с резиденцией в Вашингтоне Жавлон Вахабов в ходе онлайн-переговоров с директором и председателем Cовета канадской нефтегазовой компании «Condor Petroleum Inc.» Деннисом Балдерстоном и президентом компании Доном Стреумом, сообщает ИА «Дунё».

"Президент компании Дон Стреум отметил, что «Condor Petroleum» готов к эксплуатации как минимум пяти существующих газовых месторождений. По его словам, компания уже изучила эти пять добывающих месторождений в г.Газли Бухарской области. Срок реализации проекта - 2021-2024 годы. Дон Стреум подчеркнул, что финансирование проекта на 100% канадской стороной позволяет правительству Узбекистана направить свой капитал на другие важные инициативы", - отмечается в сообщении.

Канадская компания также готова внедрить современное оборудование и технологии в этой сфере.

Согласно сообщению, Деннис Балдерстон отметил, что Узбекистан имеет высокий потенциал в нефтегазовом секторе, который имеет большой потенциал для увеличения добычи природного газа.

«Condor Petroleum» создана в 1994 года, работала в странах Центральной Азии, Северной и Южной Америки, Индонезии, Ливии, Анголе, Турции. Компания обладает самой крупной и технически совершенной программой сбора и обработки сейсмических данных 3D в регионе Центральной Азии.

Её применение позволило определить 79 перспективных для разведки объектов добычи нефти с совокупным ресурсом более 1,5 миллиарда баррелей.