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  9 октября 2020
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Президент Узбекистана поручил создать списки малоимущих женщин и молодёжи

CentralAsia (UZ) -  В ходе видеоселекторного совещания 8 октября президент Шавкат Мирзияев поручил создать «Молодежную» и «Женскую» тетради в каждой махалле, районе, городе и области.

Эти списки будут создаваться отдельно от «Железной тетради». В них войдут безработная молодежь и малоимущие женщины, которым необходима социальная, юридическая, психологическая поддержка, знания и профессиональная подготовка. В результате с ними будет налажена планомерная, адресная работа», - отметила пресс-служба президента.

Для этой работы будет мобилизован потенциал НИИ «Махалля и семья», Института изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров.

Кроме того, негосударственным некоммерческим организациям будут предоставлены кредиты по ставке 4% годовых на реализацию комплексных программ обучения предпринимательству и оказание микрофинансовых услуг.

Согласно сообщению, будет внедрена совершенно новая система работы с женщинами и молодежью. Через негосударственные центры профессионального обучения из Фонда реконструкции и развития Узбекистана будет выделено 100 миллионов долларов на формирование профессиональных навыков у молодых людей и женщин, их финансовую поддержку.

Из этой суммы 10 миллионов долларов будут потрачены на профессиональную подготовку молодежи и женщин, а 90 миллионов будут выделены на предоставление льготных кредитов тем, кто прошел курсы повышения квалификации и получил сертификат.

По «Социальному контракту» молодые люди и женщины, окончившие негосударственные курсы профессионального обучения, получат субсидии в размере до 1 млн. сумов ($100) на расходы для обучения.

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