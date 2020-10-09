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  9 октября 2020
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Президенты стран Центральной Азии сделали совместное заявление о событиях в Кыргызстане
Бишкек, 7 октября
Бишкек, 7 октября
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сделали совместное заявление о происходящих событиях в Кыргызстане.

«Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность.

Мы, как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране.

Выражаем надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.

Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии.

Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений.

Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия.

Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию», - говорится в обращении.

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