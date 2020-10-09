[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане ужесточат правила заказа посылок из-за рубежа

CentralAsia (UZ) -  Минфин Узбекистана ужесточит правила получения физическими лицами посылок из других стран. За заказ заграничных товаров дороже 200 долларов в Узбекистане придётся платить пошлину, сообщили местные СМИ.

Сейчас в Узбекистане беспошлинную пересылку возможно осуществить, если стоимость товаров не превышает 1000 долларов, но в скором времени эта норма может быть снижена в 5 раз. Платить придётся за посылки, которые обходятся дороже 200 долларов.

Ограничения будут введены и на вес отправления. Товар вместе с упаковкой не должен быть тяжелее 10 килограммов. За более весомые отправления также придётся вносить таможенный платеж.

Проект может быть принят уже 23 октября. Сейчас ведется его обсуждение представителями таможенного госкомитета и Минфина.

print
  • Штраф до 1 тыс. евро за отсутствие маски: в Европе новые карантинные меры из-за роста зараженных
  • ООН и правительство Монголии начинают совместную программу комплексного финансирования устойчивого развития
  • Почему некоторые люди сознательно игнорируют телефонные звонки?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com