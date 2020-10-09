В Узбекистане ужесточат правила заказа посылок из-за рубежа

CentralAsia (UZ) - Минфин Узбекистана ужесточит правила получения физическими лицами посылок из других стран. За заказ заграничных товаров дороже 200 долларов в Узбекистане придётся платить пошлину, сообщили местные СМИ.



Сейчас в Узбекистане беспошлинную пересылку возможно осуществить, если стоимость товаров не превышает 1000 долларов, но в скором времени эта норма может быть снижена в 5 раз. Платить придётся за посылки, которые обходятся дороже 200 долларов.

Ограничения будут введены и на вес отправления. Товар вместе с упаковкой не должен быть тяжелее 10 килограммов. За более весомые отправления также придётся вносить таможенный платеж.

Проект может быть принят уже 23 октября. Сейчас ведется его обсуждение представителями таможенного госкомитета и Минфина.