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  9 октября 2020
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Армения и Азербайджан проведут переговоры в Москве
// Hayk Baghdasaryan / Reuters

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин призвал Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров. Обе страны подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве в пятницу, сообщает Euronews.

Также стало известно, что одновременно в Москве продолжатся начавшиеся в Женеве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ.

Вчера армянская сторона обвинила Баку в обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши в Нагорном Карабахе. В результате ранения получили два российских военных корреспондента Юрий Котенок и Левон Арзанов. Обоих для дальнейшего лечения должны доставить в Армению.

Ереван назвал нападение на религиозную святыню со стороны Баку военным преступлением. Министерство обороны Азербайджана отвергает обвинения, заявляя, что его армия не нападает на исторические или религиозные памятники.

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