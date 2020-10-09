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  9 октября 2020
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На границе Туркменистана и Афганистана произошла перестрелка, - СМИ

CentralAsia (TM) -  В ночь с 29 на 30 сентября произошла перестрелка на туркмено-афганской границе. С туркменской стороны никто не пострадал, сообщают «Хроники Туркменистана».

Сообщается, что инцидент произошел в зоне ответственности 7-й заставы Керкинского пограничного отряда.

Стрельба началась с афганской стороны около двух часов ночи. По тревоге была поднята застава, включая резерв, и задействованы два БТР.

Через полчаса огонь с афганской стороны прекратился. Туркменские пограничники находились на боевых позициях до 9 часов утра.

Отбой был дан после того, как командование отряда провело разведку и выяснило, что попытки проникновения на территорию Туркменистана не было.

Подобные перестрелки происходили на этом участке границы в 2016 и в 2017 годах.

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