На границе Туркменистана и Афганистана произошла перестрелка, - СМИ

CentralAsia (TM) - В ночь с 29 на 30 сентября произошла перестрелка на туркмено-афганской границе. С туркменской стороны никто не пострадал, сообщают «Хроники Туркменистана».

Сообщается, что инцидент произошел в зоне ответственности 7-й заставы Керкинского пограничного отряда.

Стрельба началась с афганской стороны около двух часов ночи. По тревоге была поднята застава, включая резерв, и задействованы два БТР.

Через полчаса огонь с афганской стороны прекратился. Туркменские пограничники находились на боевых позициях до 9 часов утра.

Отбой был дан после того, как командование отряда провело разведку и выяснило, что попытки проникновения на территорию Туркменистана не было.

Подобные перестрелки происходили на этом участке границы в 2016 и в 2017 годах.