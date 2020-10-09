В Узбекистане туроператоры получат по 15 долларов за каждого привезённого туриста

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане утверждено положение о временном порядке выдачи субсидий для возмещения части расходов туроператоров, турагентов и средств размещения.

Как отмечается в документе, субсидии будут выделяться со дня начала въездного туризма до достижения общего количества иностранных туристов 500 тысяч.

Со дня начала въездного туризма комитет туризма будет вести учёт приехавших иностранных туристов и публиковать на своём официальном веб-сайте.

Субсидия будет выделяться туроператорам и турагентам – резидентам Узбекистана в размере 15 долларов США за каждого обслуженного иностранного туриста, привезённого в Узбекистан, с условием его пребывания в средствах размещения республики не менее пяти суток.

Туроператорам, привозящим туристов чартерными рейсами и являющимся организаторами обслуживаемых туров, расходы которых возмещаются, субсидия выделяться не будет.

