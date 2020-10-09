В Кремле заявили, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Кыргызстане

Бишкек, 9 октября // АКИpress

CentralAsia (CA) - Москва продолжит контакты с Бишкеком, «пытаясь нащупать почву», и заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Кыргызстане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков



«Это лишний раз, наверное, демонстрирует сложность, запутанность и хаотичность ситуации, которая сейчас в Киргизии. Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь нащупать почву под ногами. Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию», - цитирует РИА Новости.

Ранее совместное заявление о ситуации в Кыргызстане сделали президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.