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  9 октября 2020
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В Кремле заявили, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Кыргызстане
Бишкек, 9 октября
Бишкек, 9 октября
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  Москва продолжит контакты с Бишкеком, «пытаясь нащупать почву», и заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Кыргызстане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это лишний раз, наверное, демонстрирует сложность, запутанность и хаотичность ситуации, которая сейчас в Киргизии. Безусловно, российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь нащупать почву под ногами. Мы заинтересованы, и мы желаем нашим коллегам в Кыргызстане как можно скорее стабилизировать ситуацию», - цитирует РИА Новости.

Ранее совместное заявление о ситуации в Кыргызстане сделали президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

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