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  9 октября 2020
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Таджикистан совершит чартерные рейсы в Россию

CentralAsia (TJ) -  Министерство иностранных дел Таджикистана в период с 9 по 31 октября совершит дополнительные чартерные рейсы в Россию.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, вывозные чартерные рейсы будут выполнены по мере согласования с российскими властями.

Возвращающимся на родину таджикистанцам необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, полученной путем тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за 96 часов (4 суток) до прибытия в Таджикистан. Дети до 3 лет освобождены от предоставления справки.

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