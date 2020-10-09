В Нур-Султане могут усилить карантин из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане ужесточают контроль за соблюдением карантинных мер. Об этом было сказано в ходе совещания в акимате. В случае если субъекты бизнеса не будут соблюдать требования, их могут закрыть, передает Tengrinews.kz.

«В случае несоблюдения санитарных норм ресторанами, кафе, ТРЦ и другими субъектами предпринимательства и МСБ мы вынуждены будем вернуть карантин», - заявили в акимате столицы.

По данным городской администрации, мобильные группы усилили работу ежедневных рейдов по объектам торговли и развлекательным заведениям. Жителям и гостям столицы необходимо строго соблюдать масочный режим.

С 5 июля на жителей и бизнесменов Нур-Султана за нарушение карантина наложено 587 штрафов на общую сумму 128 665 848 тенге. Из них на физлиц - 267 взысканий на сумму 12 809 358 тенге, на субъекты предпринимательства - 320 взысканий на сумму 115 856 490 тенге.

«Основные злостные нарушители карантина — владельцы пунктов общественного питания, продовольственных магазинов, ночных клубов, которые осуществляли свою деятельность несмотря на запрет.

Кроме того, по результатам мониторинга деятельности 102 субъектов фармацевтических компаний 29 были привлечены к ответственности и оштрафованы по факту реализации незарегистрированных препаратов и нарушений предельных цен на лекарства. Общая сумма взысканий составила 13 864 998 тенге», - добавили в акимате.

Отмечается, что в настоящее время продолжается регистрация заболеваний коронавирусом, в сутки регистрируется от 3 до 20 случаев. При этом заболевают как взрослые, так и дети школьного возраста.

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