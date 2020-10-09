В Москве прошли таджикско-российские межмидовские консультации

CentralAsia (TJ) - В Москве состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Таджикистан и России. Делегации сторон возглавили замглавы МИД Таджикистана Музаффар Хусейнзода и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.



На консультациях стороны обсудили состояние и перспективы развития таджикско-российских союзнических отношений. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.



Была подчеркнута важность планомерной реализации достигнутых между главами двух государств договоренностей, направленных на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества между дружественными странами.



Подчеркнута необходимость широкого использования потенциала парламентов двух стран, организация визитов парламентских делегаций и проведение совместных межпарламентских форумов.

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