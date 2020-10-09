США передали Узбекистану помощь на $2,2 млн для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Соединенные Штаты Америки через Агентство по международному развитию (USAID) передали Узбекистану предметы медицинского назначения на сумму 2,23 миллиона долларов для поддержки усилий в борьбе с коронавирусом. Это лабораторное оборудование для расширенного тестирования на COVID-19 и расходные материалы для проведения 100 тысяч тестов.

Переданные оборудование и материалы являются частью постоянной помощи правительства США Узбекистану в борьбе с COVID-19. На сегодняшний день с этой целью правительство США выделило Узбекистану 8,8 миллиона долларов.

В сентябре USAID передало Узбекистану более 200 аппаратов ИВЛ. При этом агентство тесно сотрудничало с Министерством здравоохранения и другими ведомствами, чтобы распределить эти аппараты в медицинских учреждениях по всей стране.