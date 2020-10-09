Туркменистан, Афганистан и США провели переговоры в новом формате

CentralAsia (TM) - Сегодня, 9 октября, прошла первая встреча формата Туркменистан–Афганистан–США, в которой приняли участие глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл и исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ханиф Атмар. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Встреча, проходившая в формате видеоконференции, была посвящена обсуждению важных вопросов политического, торгово-экономического и гуманитарного характера.

Стороны сошлись во мнении, что данная встреча в рамках трёхстороннего диалога, инициированного Туркменистаном, призвана содействовать в решении кардинальных вопросов региональной повестки дня, в частности, оказание помощи Афганистану.

Продвижение межафганских переговоров, нацеленных на прекращение многолетнего вооружённого конфликта и установление мира в регионе, стало одной из основных тем встречи. Сообщалось, что Туркменистан готов предоставить свое политическое пространство для проведения очередных раундов межафганских переговоров, подчеркивая свою твердую позицию в использовании исключительно политических и дипломатических механизмов для достижения мира и стабильности в соседней стране.

В ходе встречи были рассмотрены возможности развития торговых отношений между Афганистаном, Туркменистаном, США и регионом Центральной Азии путем повышения эффективности таможенных и иных процедур в соответствии с существующим Соглашением по торговле и инвестициям между США и Центральной Азией (TIFA).

Отмечалась значимость развития транспортно-транзитных и топливно-энергетических коридоров, обсуждалось сотрудничество по эффективному использованию Лазуритового коридора (Lapis-Lazuli), включая определение других транспортных проектов, над которыми Афганистан, Туркменистан и США могут работать вместе для увеличения торговли в регионе.

Обсуждались возможности совместной реализации инфраструктурных проектов, включая ТАПИ и ТАП.

Стороны пришли к договоренности продолжать активный диалог для укрепления сотрудничества в целях обеспечения мира, безопасности и экономического роста в регионе Центральной Азии.

По итогам переговоров было принято Совместное заявление.